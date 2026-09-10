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Kaynak: Haber Merkezi

Medya şirketi sahibi İsmail Çanak’ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. İsmail Çanak, savcılık sorgusunda Cem Küçük'e toplam 630 bin TL gönderdiğini söyledi. Çanak'ın hesabından Tahir Sarıkaya'ya 9 milyon 75 bin 564 TL gönderildiği, Sarıkaya'dan ise 1 milyon 448 bin 867 TL alındığı belirlendi.

Serdar Özyurt'un Çanak'ın hesabına 57 milyon 718 bin 924 TL yolladığı, Çanak'ın Özyurt'a 491 bin 988 TL gönderdiği tespit edildi.

Savcılık sorgusunda Cem Küçük, Tahir Sarıkaya, Serdar Özyurt, İhsan Özyurt ve çok sayıda şirket ile Çanak arasındaki para hareketleri gündeme geldi.

Çanak, Cem Küçük’e toplam 630 bin TL gönderdiğini ifade ederek paraları Küçük’ün çeşitli organizasyonlarına katılması karşılığında ödediğini ifade etti.

CEM KÜÇÜK’E 630 BİN TL GÖNDERDİĞİNİ DOĞRULADI

Savcılık, İsmail Çanak’a hesabından Cem Küçük’e toplam 630 bin TL gönderildiğinin tespit edildiğini hatırlatarak parayı neden gönderdiğini sordu. Çanak, “Çeşitli organizasyon kapsamında bu parayı göndermişimdir. Cem Küçük’e vermiş olduğum paraların tamamı belediye organizasyonlarına katılması karşılığı bu ödemeleri yapmışımdır” sözlerini sarf etti.

Öte yandan Çanak, Cem Küçük ile Serdar Özyurt’u kendisinin tanıştırdığını belirtti. Fakat bu tanıştırma karşılığında Serdar Özyurt’tan herhangi bir para almadığını ifade etti.

İfadesinin sonunda Cem Küçük ve Tahir Sarıkaya’ya gerçekleştirdiği ödemelerin iş ilişkisinden kaynaklandığını, söz konusu kişileri herhangi bir şekilde yönlendirmediğini beyan etti.

TAHİR SARIKAYA İLE 10,5 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE HESAP HAREKETİ

Soruşturmadaki dikkat çekici para trafiğinin bir diğer tarafında gazeteci Tahir Sarıkaya yer aldı. Savcılık tarafından Çanak’a, Tahir Sarıkaya’ya toplam 9 milyon 75 bin 564 TL gönderdiği, Sarıkaya’dan ise 1 milyon 448 bin 867 TL aldığı tespiti soruldu.

Çanak, Tahir Sarıkaya’yı 25 senedir tanıdığını, Beyaz TV’de yaptığı programda 15 yıl boyunca yardımcısı olarak görev yaptığından bahsetti. Para trafiğini de bu iş ilişkisiyle açıklamaya çalıştı.

Çanak, kendisini “Herhangi bir şekilde haber yapılması karşılığında para göndermedim” diyerek savundu. Sarıkaya’nın çocuğunun okul ödemelerinin de kendi hesabından yapıldığını, birlikte katıldıkları etkinliklerdeki uçak ve otel masraflarının Sarıkaya’nın kredi kartıyla ödendiğini ve daha sonra kendisinin bu tutarları Sarıkaya’ya verdiğini öne sürdü.

SERDAR ÖZYURT’TAN 57,7 MİLYON TL GELDİ

Dosyadaki en yüksek tutarlı para hareketlerinden biri ise Serdar Özyurt ile İsmail Çanak arasında olduğu belirlendi. Savcılık, Serdar Özyurt tarafından Çanak’ın hesabına 57 milyon 718 bin 924 TL gönderildiğini, Çanak’ın hesabından Özyurt’a ise sadece 491 bin 988 TL çıktığını tespit etti.

Çanak, 2024 senesinde Serdar Özyurt ile şirketi arasında PR ve etkinlik anlaşması imzalandığından bahsetti. Hesabına gelen milyonlarca liranın organizasyon ve konser faaliyetlerine ilişkin olduğunu söyledi.

Çanak, bu kapsamda Demet Akalın ve çeşitli sanatçıların Hatay’daki konser etkinliklerini düzenlediğini, ödemelerin Serdar Özyurt tarafından karşılandığını ifade etti. Ramazan ayında Hatay’da yapılan yardımlar ile depremden etkilenen çocuklara yönelik çalışmalar kapsamında da hesabına para geldiğini söyledi.

Çanak ayrıca Serdar Özyurt’un bir dönem Hatayspor forma sponsorluğu yaptığını ve buna ilişkin reklam çalışmaları nedeniyle de ödeme aldığını anlattı.

ÇOK SAYIDA İSME MİLYONLARCA LİRA ÖDEME SORULDU

Savcılık, Çanak’ın Yunus Emre Demir isimli kişiyle olan yüksek tutarlı para hareketlerini de sordu. Tespitlere göre Yunus Emre Demir’den Çanak’ın hesabına 210 bin TL gelirken, Çanak’tan Demir’e 8 milyon 550 bin 400 TL gönderildi.

Çanak, Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde gerçekleştirdiği açık hava reklamlarının basım, takma ve söküm işlemlerini gerekçe göstererek bu ödemelerin ticari faaliyetten kaynaklandığını söyledi.