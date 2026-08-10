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Emekli Amiral ve yazar Cem Gürdeniz, Sevr Antlaşması'nın 106. yıl dönümü vesilesiyle resmi X hesabından çok konuşulacak bir açıklama yayımladı. Antlaşmaya giden süreçteki işbirlikçileri ve ihanetleri tarihten örneklerle anlatan Gürdeniz, açıklamasının en dikkat çekici noktasında ve günümüzde 'Terörsüz Türkiye' çerçeve yasa sürecindeki kimlik tartışmalarına sert tepki gösterdi.

'Sevr’e giden yolu hatırlamak gerekir'



Cem Gürdeniz, emperyalizmin 11 Mayıs 1920'de Osmanlı Hükümeti'nin önüne koyduğu 433 maddelik ölüm fermanını ve o dönem yaşanan dış baskıları şu sözlerle hatırlattı:

"29 Ekim 1919’da İngiltere Başbakanı Lloyd George, zafer sarhoşluğu içinde 'Türkiye’yi fethettik' diyor, İngiltere’nin Anadolu’yu 'Türk’ün yıkıcı nüfuzundan' kurtardığını ilan ediyordu. Ardından emperyalizmin ölüm fermanı geldi. 11 Mayıs 1920’de 433 maddelik Sevr Antlaşması Osmanlı Hükümeti’nin önüne konuldu. 18 Temmuz 1920’de Fransa Başbakanı Millerand Sultanı açıkça tehdit ediyor, antlaşmanın reddedilmesi halinde Türkiye’nin Avrupa’dan tamamen atılacağını söylüyordu."

'Düşman yalnızca dışarıda değildi'

Mücadele sürecinde İstanbul Hükümeti'nin ve Saray çevresinin takındığı teslimiyetçi tutuma dikkat çeken Gürdeniz, Saltanat Şurası'nda yaşananları ise şu şekilde aktardı:

"Daha acısı, düşman yalnızca dışarıda değildi. Osmanlı Adalet Bakanı Ali Rüştü Efendi, Yunan saldırısının İstanbul Hükümeti’nin programına uygun olduğunu açıklıyor, Yunan ordusunun başarısı için dua ediyordu... Ve 22 Temmuz 1920… Yıldız Sarayı’nda Saltanat Şurası toplandı. Vahdettin, 'Antlaşmayı kabul edenler ayağa kalksın' dedi. 43 kişilik şurada yalnızca Topçu Ferit Rıza Paşa oturdu, diğerleri ayağa kalktı. İmparatorluğun parçalanmasına, Anadolu’nun paylaşılmasına ve Türk milletinin kendi vatanında esir edilmesine razı oldular."





Ancak hesaplamadıkları bir güç vardı: Anadolu’daki Türk milleti



"10 Ağustos 1920’de Sevr imzalandı. Kâğıt üzerinde Türkiye parçalanmıştı. Emperyalizm hükmünü vermiş, İstanbul teslim olmuştu... Ancak hesaplamadıkları bir güç vardı: Anadolu’daki Türk milleti. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının önderliğinde ayağa kalkan millet, kendisine biçilen kefeni yırttı. Sevr’i savaş meydanlarında parçaladı, emperyalizmin haritasını çöpe attı ve üç yıl sonra Lozan’da bağımsız Türkiye’nin tapusunu aldı."



'Hala Türk değil Türkiyeliyim diyenlere hatırlamakta yarar var'





Paylaşımında bugünkü toplumsal ve siyasi tartışmalara parmak basan Gürdeniz, Sevr'in yıl dönümü vesilesiyle "Türkiyelilik" dayatmalarına karşı çok net bir uyarıda bulundu:

"Bugün Sevr’in imzalanmasının 106. yıldönümü. Hala Türk değil Türkiyeliyim diyenlere hatırlamakta yarar var. Tarih, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri tarafından kurgulanabilir, haritalar çizilebilir, antlaşmalar hazırlanabilir, hükümetler teslim alınabilir. Ancak o kurguyu pratiğe geçirecek ya da tarihin çöplüğüne atacak olan son güç millettir. 106 yıl önce Türk milleti tercihini yaptı. Sevr’i imzalayanlar tarihte unutuldu gitti. Sevr’i yırtanlar Cumhuriyet’i Türk kimliği ile kurarak tarihte sonsuza dek hatırlanacak onurlu yerlerini aldılar. Cumhuriyet etnik kökene değil, ortak vatan, kader ve vatandaşlık bilincine dayanır. Türk milleti tektir, Türkiye Cumhuriyeti onun ortak devletidir. İkinci bir siyasi millet yaratacak her adım, Cumhuriyet’in kuruluş felsefesini ve geleceğimizi hedef alır." ifadelerini kullandı.



Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in paylaşımı şu şekilde:

10 Ağustos 1920… Bundan tam 106 yıl önce bugün Sevr imzalandı.



Ancak Sevr’e giden yolu hatırlamak gerekir.



29 Ekim 1919’da İngiltere Başbakanı Lloyd George, zafer sarhoşluğu içinde “Türkiye’yi fethettik” diyor, İngiltere’nin Anadolu’yu “Türk’ün yıkıcı nüfuzundan”… pic.twitter.com/a9R0E3N1BG — Cem GÜRDENİZ (@cemgurdeniznet) August 10, 2026





