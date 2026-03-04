Boğazda bekleyen tankerlerin Avrupa'da yaşatacağı olası krizi Emekli Amiral Cem Gürdeniz değerlendirdi

Hürmüz'de bekletilen 700-750 geminin fiilen “denizde depolanan enerji” anlamına geldiğini belirten Gürdeniz, "Petrol ve LNG yüklenmiş olabilir, fakat varış limanlarına ulaşamadıkları için rafineriler ve enerji piyasaları bu arzı kullanamaz. Bu da birkaç gün içinde fiziksel arz sıkışmasına ve fiyat şokuna dönüşebilir" dedi.

Dünyanın en büyük LNG ihracatçılarından biri olan Katar’ın LNG üretimini ve ihracatını durdurduğunu belirten Gürdeniz, "Katar gazının kesilmesi özellikle Avrupa ve Asya için ciddi bir enerji şoku yaratabilecek potansiyele sahiptir" ifadelerini kullandı.

Cem Gürdeniz'in açıklaması şöyle:

Son açıklamasında Trump Körfez’den geçen deniz ticaretinin güvenliği için yeni bir adım attığını duyurdu. Trump, ABD Uluslararası Kalkınma Finans Kurumu’nun (DFC) Hürmüz’den geçen gemiler için siyasi risk sigortası ve finansal garanti sağlayacağını açıkladı. Bu, ABD devletinin II. Dünya Savaşı sonrasından bu yana ilk kez küresel deniz ticaretinin güvenliği için doğrudan devlet destekli finansal garanti mekanizmasını devreye sokması anlamına geliyor. Trump ayrıca gerekirse ABD Donanması’nın petrol tankerlerine Hürmüz Boğazı geçişinde eskort vermeye başlayacağını belirtti. Bu açıklama, bölgede 1980’lerdeki İran-Irak Tanker Savaşı’na benzer bir “yeni tanker savaşı” döneminin başlayabileceğine dair güçlü bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Washington bu adımla küresel enerji akışını açık tutmayı hedeflediğini ilan etmiş durumda. Ancak 25 mil genişliğindeki boğazdan geçişte Amerikan savaş gemilerinin maruz kalacağı tehtidi herhalde Trump düşünüyordur.

"270 MİLYAR DOLARLIK KAYIP"