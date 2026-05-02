Emekli tümamiral Cem Gürdeniz, Karadeniz’deki enerji savaşının Türkiye’ye nasıl yansıyabileceği hakkında kritik uyarılarda bulurdu. Sosyal medya paylaşımında Gürdeniz, Karadeniz’in doğusunda bulunan ve Rusya’ya ait olan Tuapse rafinerisinin, 16 Nisan ve 1 Mayıs arasında 4 kez vurulduğunu söyledi.

Bu saldırıların bölgesel enerji akışını etkileyebileceğini söyleyen Gürdeniz, Hürmüz Boğazı’nın kapalı olmasının, rafinerinin devre dışı kalmasıyla oluşabilecek riski artırdığını söyledi.

Durumun Türkiye’ye olası etkilerini değerlendiren Gürdeniz, “Rus basınına göre Tuapse rafinerisi üretiminin yüzde 90’ı ihraç ediliyor ve önemli kısmı Türkiye’ye gidiyor. Tesisin devre dışı kalması yakıt fiyatları ve arz güvenliği açısından Türkiye’yi de etkileyebilir” dedi.

Saldırıların ekolojiye de ciddi etkileri olabileceğini vurgulayan Gürdeniz, deniz kirliliği ve siyah yağmur risklerine dikkat çekti. Toksik maddelerin ve petrol benzeri türevlerin Karadeniz ekosistemini tehdit ettiğini, durumun balık stokları, göç yolları ve kıyı balıkçılığı üzerinde olumsuz koşullar yaratabileceğini vurguladı.

“Ukrayna, savaşı yayarak Karadenizde enerji, çevre ve ekonomik hatlara yönelik tüm sahildarları etkileyecek çok boyutlu bir yıpratma sürecini yoğunlaştırmaktadır. Karadeniz’de kırılganlık büyüyor. Ankara Ukrayna’ya hem yakın durup hem sürekli külfet yüklenmemelidir” dedi.

Tuapse rafinerisindeki durumun, zam olarak yansıyabileceğini belirtti. Mavi Akım ve Türk Akım hatlarının korunmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.