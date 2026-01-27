Baba Yapım yapımcılığında hayata geçirilen “Aynı Yağmur Altında” dizisi, izleyici karşısına çıkmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor. Proje tasarımı Hasan Burak Kayacı’ya ait olan yapımın yönetmen koltuğunda Ali Balcı oturuyor.

Dizinin müzik dünyasındaki en çarpıcı detayı ise Cem Adrian’ın katkısı. Adrian, profesyonel kariyerinde ilk defa bir televizyon dizisi için beste yaptı. Sanatçı, yalnızca genel fon müziklerini değil, aynı zamanda bir diziye özel olarak hazırladığı jenerik parçasını da imzaladı.

Dizinin ismini taşıyan jenerik şarkısının yanı sıra, hikâyenin duygusal zirve noktalarından birine özel olarak yazılan ikinci beste de ekranda yer alacak. Bu ikinci çalışma, dizi yayına girmeden önce özel bir teaser videosu eşliğinde seyirciyle buluşacak.