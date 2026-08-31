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Kaynak: Haber Merkezi

Edirne / Ömer Ergin / Yeniçağ



Edirne’nin çeltik üretiminde önemli bir yere sahip olan İpsala’da 2026 yılı hasat sezonu düzenlenen programla başladı. Protokol üyeleri ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sezonun ilk çeltikleri tarladan hasat edildi.

27 Ağustos 2026 tarihinde yapılan İpsala Çeltik hasadı programına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve Meclis Başkanı Ali Ercan’ın yanı sıra kurum temsilcileri, siyasi parti ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çiftçiler katıldı.