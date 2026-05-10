Celtic, İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu derbisinde Rangers’ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet aldı.
Maça hızlı başlayan Rangers, 9. dakikada Mikey Moore’un golüyle öne geçti. Celtic ise 23. dakikada Hyun-Jun Yang’ın golüyle skoru eşitledi.
İkinci yarıda sahneye çıkan Daizen Maeda, 53 ve 57. dakikalarda attığı gollerle takımına galibiyeti getirdi. Bu sonuçla Celtic puanını 70’e yükselterek Rangers’ın önüne geçti.
SON HAFTA KRİTİK
Ligde bitime 2 hafta kala lider Hearts puan kaybı yaşarken, şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Son haftada oynanacak Celtic–Hearts maçı şampiyonu belirleyebilir.