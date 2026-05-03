İspanya La Liga’nın 34. haftasında Celta Vigo ile Elche karşı karşıya geldi.
Estadio de Balaídos’ta oynanan mücadeleyi Celta Vigo 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren goller 14. dakikada Hugo Alvarez, 30. dakikada Iago Aspas ve 85. dakikada Borja Iglesias’ten geldi. Elche’nin tek golünü ise 82. dakikada André Silva kaydetti.
Bu sonuçla Celta Vigo puanını 47’ye yükseltirken, Elche 33 puanda kaldı.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Celta Vigo gelecek hafta Atlético Madrid’e konuk olacak. Elche ise sahasında Alaves’i ağırlayacak.