Celp takvimi belli oldu: İlk sevk 5 Şubat’ta

Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı celp ve sevk takvimini resmi olarak duyurdu. Askeralma Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıyla yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklanma tarihi netleşti. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemlerini kapsayan celp takvimine göre askerlik yerleri de belirli oldu.