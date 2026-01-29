Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Gündem Celp takvimi belli oldu: İlk sevk 5 Şubat’ta

Celp takvimi belli oldu: İlk sevk 5 Şubat’ta

MSB duyurdu: 2026 Şubat celbi askerlik sınıflandırma ve yerleştirme sonuçları 29 Ocak 2026’da e-Devlet’te açıklanacak. Yoklama ve tercihini tamamlayan yükümlüler ay sonunda yerlerini öğrenebilecek.

Gül Devrim Koyun
Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılı celp ve sevk takvimini resmi olarak duyurdu. Askeralma Genel Müdürlüğü’nün açıklamasıyla yedek subay, yedek astsubay ve er statüsündeki yükümlülerin sınıflandırma sonuçlarının açıklanma tarihi netleşti. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım dönemlerini kapsayan celp takvimine göre askerlik yerleri de belirli oldu.

MSB duyurusuna göre 2026 Şubat celbi için sınıflandırma ve yerleştirme sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak. 30 Kasım 2025 tarihine kadar yoklama, askerlik hizmeti tercihi ve celp tercihini tamamlayan yükümlüler, ay sonu itibarıyla e-Devlet üzerinden 2026 Şubat askerlik yerlerini öğrenebilecek. Bir kez sınıflandırılan yükümlüler yeniden sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak.

Daha önceki dönemlerde yedek subay/astsubay adaylığına ayrılanlardan, mazeretsiz bakaya kalanlar, tabi oldukları celp döneminde er olarak sevk edilecek.

2026 ŞUBAT ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 29 Ocak 2026 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

ASKERLİK YERLERİ NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

2026 Şubat celbi yer sonuçları e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve PTT’den temin ettikleri e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak “Askerlik Durum Belgesi” veya ilgili hizmet adını sorgulayarak yer bilgilerini görüntüleyebilecek.

2026 ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekilde sıralanıyor

Yükümlü Sevk Tarihi Yedek Subay/Astsubay Adayları ile

Er (1’inci Grup) 05 Şubat 2026
Er (2’nci Grup) 05 Mart 2026
Er (3’üncü Grup) 02 Nisan 2026

