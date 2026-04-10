Antalya DOB’dan yapılan açıklamaya göre, klasik müziğin seçkin eserlerinden oluşan tek perdelik konser, yarın saat 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde sahnelenecek.

Konser orkestrasının çello grubunda Veronika Yeliz Efe, Gökhan Bağcı, Pelin Baysal Ateşok, Çağrı Fırat Yeşillik, Aygu Özhan, Kerem Ekber, Doğa Saygı ve Pınar Cumbul; arpda ise Senem Çine yer alacak.

Solistliğini soprano Nurdan Küçükekmekçi ve mezzosoprano Medine Tuganova’nın üstlendiği konserde, bale sanatçıları Selin İnan, Müge Öğüt, Esra Taner, Derya Tokgöz, Iaroslava Volkova, Tolga Burçak ve Artur Ivanov da danslarıyla sahne alacak.

Konserde G. Bizet’in “Larlesienne Suite No. 2”, G. Verdi’nin “La Traviata” ve “Il Trovatore” operasından “Stride la Vampa”, G. Caccini’nin “Ave Maria”, F. Chopin’in “Nocturne No. 2 in e minor”, M. Mussorgsky’nin “Night on Bald Mountain”, P. I. Tchaikovsky’nin “Maça Kızı” operasından “Night Falls”, S. Rachmaninoff’un “Fair Maiden Lied No. 4”, V. Bellini’nin “Norma-Mira, o Norma” ve F. Tarrega’nın “Capricho Arabe” eserleri seslendirilecek.

Sekiz çello ve arpın eşsiz birlikteliğinden oluşan özel orkestrada, çellonun güçlü tınıları opera solistlerinin yorumlarıyla birleşirken, bale danslarıyla iç içe geçerek unutulmaz bir müzikal şölen sunacak.Biletler, Antalya DOB gişeleri ile Biletinial üzerinden temin edilebilecek.