

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Samsun'un Terme İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına 2026 yılı için aday olacağını açıklayan iş insanı Muharrem Çelik, yeni dönem için oldukça iddialı mesajlar verdi.

Adaylığını resmen duyuran Çelik, neden aday olduğunu ve projelerini kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Samsun'un ticaret, tarım, turizm ve sanayide hızla gelişimi için yeni dönemde ekibimle birlikte adayım. Terme bizimle şaha kalkacak” dedi.

Çelik: "Her projeyi üyelerimizle birlikte değerlendirecek, birlikte karar alacak ve birlikte uygulayacağız. Ortak akıl bizim temel ilkemiz olacak" dedi.



Yeni dönemde daha somut adımlar atmak istediklerini vurgulayan Çelik , birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ben Termeye imzasını atmış, bu şehrin istihdamına cesaretle yatırım yapmış, yeniliklerin önünü açmış bir kişiyim. Bizde söz verilmez; icraat olarak yerine gelir. Macera aramak için Terme İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına başkan adayı değilim. Tecrübem, bilgi birikimim ve çalışma heyecanımla Termeye hizmet için yola çıktım.”

Çelik, Ticaret ve Sanayi Odası'na daha güçlü, daha üretken ve daha kapsayıcı bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, sorumluluktan kaçmadan çalışacaklarını söyledi.