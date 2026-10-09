Çelik pençeler hedefleri birer birer imha etti

Atışlarda yerli keskin nişancı tüfekleri KNT 76 ve BORA 12’nin 7,62 milimetrelik, KN12’nin 8,59 milimetrelik ve KALE-KSR 50’nin 12,7 milimetrelik modelleri kullanıldı. Ayrıca 8,59 milimetrelik CADEX ve ACCURACY, 12,7 milimetrelik MACMİLLAN ve M82 A1 ile 9,5 milimetrelik CADEX SHADOW keskin nişancı tüfekleriyle atışlar gerçekleştirildi. Tatbikatta ayrıca, senaryo gereği yaralıya ulaşan tankın sisleme yapmasının ardından insansız ve modüler kara aracı PALEM ile yaralı güvenli bölgeye taşındı. 15 Ekim’de Seçkin Gözlemci Günü'nün yapılacağı tatbikat, 22 Ekim’de sona erecek.