ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Çelik Kubbe'nin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin konuştu. SİPER Blok 2’nin devreye alınması süreciyle ilgili bilgi verdi.

Türkiye’nin entegre hava ve füze savunma mimarisi Çelik Kubbe’nin kabiliyetlerinin hızla genişlediğini belirten İkinci, SİPER Blok 2’nin devreye alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, takip eden aşamalarda Blok 3, 4 ve 5 ile sistemin çok daha gelişmiş yeteneklere sahi olacağını belirtti.

HİPERSONİK TEHDİTLERE KARŞI ETKİLİ OLACAK

Çelik Kubbe’nin yalnızca balistik füzelere karşı değil, çok katmanlı yapısıyla daha geniş ve karmaşık tehditlere karşı etkili olacak şekilde geliştirildiğini ifade eden İkinci ayrıca, hipersonik tehditlere karşı çalışmaların şimdiden başlatıldığını ve bu alanda uzun vadeli bir yol haritası izlendiğini kaydetti.

SİPER AİLESİ KRİTİK BİR SİSTEM

SİPER ailesi, uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi olarak Çelik Kubbe mimarisinin en kritik unsurlarından biri konumunda bulunuyor. Sistem, filo ve batarya seviyesinde entegre çalışan komuta-kontrol, radar ve füze unsurlarından oluşuyor.

SİPER-1 konfigürasyonu;

70+ km önleme menzili,

20 km irtifa,

360 derece kapsama ve eş zamanlı çoklu hedef angajman kabiliyeti sunuyor.

SİPER-2 ise;

150+ km menzil,

30 km önleme irtifası,

dik ve eğik atış yeteneğiyle

daha geniş alan savunması sağlıyor.

Her iki sistem de Link 16 ve JREAP üzerinden Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri komuta-kontrol unsurlarıyla koordineli çalışabiliyor.

YENİ SİPER SİSTEMİ ENVANTERE GİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kubbe kapsamında teslimatların kesintisiz şekilde devam ettiğini duyurdu. Görgün, seri üretim süreci süren SİPER-1 sisteminin otonom batarya kabulüne yönelik atışlı test faaliyetini başarıyla tamamladığını açıkladı.

Gerçekleştirilen testte; manevra yapan dost ve düşman hava unsurlarının aynı anda bulunduğu zorlu bir senaryo altında hedefin başarıyla imha edildiği, böylece SİPER-1’in uzun menzilli önleme kabiliyeti ve operasyonel olgunluğunun sahada doğrulandığı belirtildi.