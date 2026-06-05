Çelik Kubbe’nin gizli gücünün yetenekleri artıyor: ALKA Lazer Silahı dronları doğrudan imha ediyor

"ROKETSAN olarak ALKA, sürekli gelişim içinde tuttuğumuz bir altyapımız, yönlendirilebilir enerji sistemimiz. Bu konuda sahadan aldığımız geri bildirimler ve operasyonel tecrübelerimizle Türk Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki ihtiyaçlarını da çözecek şekilde ilerliyoruz. Özellikle ÇELİK KUBBE'nin lazer gücü olarak, çok katmanlı hava savunma unsuru olarak ALKA'nın yer almasını ve son noktada hard kill olarak görev yapmasını konumlandırıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor."