Farklı yeteneklere sahip sensörlerden gelen verileri gerçek zamanlı olarak işleyen sistem, hava sahasının kesintisiz ve hatasız kontrolünü sağlıyor.

VERİ FÜZYONUYLA KESİNTİSİZ GÖZLEM

HAKİM Sistemi, hava savunma operasyonlarının "aklı" olarak nitelendiriliyor. Sistemin çalışma prensibi, karmaşık bir veri ağını yönetmek üzerine kurulu:

Farklı tipteki radar ve optik sensörlerden gelen veriler anlık olarak merkeze aktarılıyor. Toplanan veriler yapay zeka destekli algoritmalarla analiz edilerek, hava sahasındaki her türlü tehdit (İHA, füze, uçak vb.) tanımlanıyor. İşlenen veriler sayesinde operasyonel komuta merkezi, hangi tehdide hangi hava savunma unsurunun (HISAR, SİPER vb.) müdahale edeceğine saniyeler içinde karar veriyor.

"ÇELİK KUBBE"NİN ENTEGRASYON GÜCÜ

HAKİM, sadece bir izleme aracı değil, aynı zamanda farklı katmanlardaki savunma sistemlerini birbiriyle konuşturabilen entegre bir yapı sunuyor. Bu sayede:

Hava sahası kör noktalarından arındırılıyor.

Sensör ve silah sistemleri arasında tam bir uyum sağlanıyor.

Hava savunma unsurlarının etkinliği maksimum seviyeye çıkarılıyor.

STRATEJİK ÜSTÜNLÜK: HAKİMİYET

ASELSAN tarafından geliştirilen bu milli sistem, Türkiye’nin hava sahası üzerinde tam hakimiyet kurma hedefine hizmet ediyor. Hava savunma unsurlarından alınan verilerin "tek bir büyük resme" dönüştürülmesi, modern savaş sahasında Türkiye’ye büyük bir stratejik üstünlük kazandırdı.

HAKİM, Çelik Kubbe ekosistemindeki tüm bileşenlerin bir orkestra şefi gibi yönetilmesini sağlayarak, Türkiye’nin katmanlı hava savunma yeteneğini bir üst seviyeye taşıdı.