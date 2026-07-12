Odunpazarı ilçesindeki bir eve giren şüpheliler S.D. ve İ.N.O. içerde bulunan çelik kasayı açıp, 5 Cumhuriyet altını, 105 bin lira nakit para ve tableti alıp kaçtı.

Çelik kasa vurguncuları tutuklandı - Resim : 1

İhbar üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Ekiplerin araştırmasında, kimlikleri tespit edilen S.D. ve İ.N.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Çelik kasa vurguncuları tutuklandı - Resim : 2

Şüphelilerin S.D.’nin ‘Hırsızlık’ suçundan aranmasının bulunduğu, İ.N.O.’nun ise 2 yıl 1 ay kesilmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Çelik kasa vurguncuları tutuklandı - Resim : 3

Çelik kasa vurguncuları tutuklandı - Resim : 4