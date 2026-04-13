Savunma Sanayiinin önemli kurumlarından Türk Hava Elektronik Sanayii (HAVELSAN) "tank nasıl kullanılır?" isimli bir video yayımladı. Paylaşılan videoda tankların kullanımına ilişkin önemli bilgilere yer verildi. Videoda ayrıca sahadan görüntülere de yer verildi. Paylaşılan video sosyal medyada büyük ilgi gördü.

TEKNOLOJİK EGEMENLİK

HAVELSAN (Hava Elektronik Sanayii), Türkiye’nin savunma, güvenlik ve bilgi teknolojileri alanındaki en önemli aktörlerinden biridir. 1982 yılında kurulan şirket, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na (TSKGV) bağlı bir kuruluştur.Türkiye’nin en büyük yazılım evlerinden biri olarak kabul edilir. Sadece kod yazmakla kalmaz, karmaşık sistemlerin (gemiler, uçaklar, komuta merkezleri) birbiriyle uyumlu çalışmasını sağlayan yazılım sistemlerini geliştirir.

Savunma sanayisinde dışa bağımlılığını azaltmak ve yerli yazılımlarla "teknolojik egemenlik" kurmak amacıyla kritik bir rol üstlenir. Özellikle deniz platformları (MİLGEM gibi) ve hava platformları için geliştirdiği "beyin" görevindeki sistemler hayati öneme sahiptir.

YAZILIM VE SİSTEM ENTEGRASYONU

FAALİYET ALANLARI

Şirket, operasyonlarını dört ana stratejik alanda yoğunlaştırmıştır:

Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri: Savaş yönetim sistemleri (örneğin; ADVENT sistemi), hava trafik yönetimi ve dijital birlik çözümleri.

Eğitim ve Simülasyon Teknolojileri: Pilotlar için uçuş simülatörleri, zırhlı araç ve silah eğitim simülatörleri. (Dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden biridir.)

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: E-devlet projeleri, siber güvenlik sistemleri ve büyük veri yönetimi.

Ülke Güvenliği ve Siber Güvenlik: Sınır güvenliği sistemleri ve kritik altyapıların siber saldırılardan korunması.