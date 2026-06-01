Kardiyolog Dr. Özcan Yücel, Ozempic iğnesi sonrası 20 kilo veren Celal Şengör'ün yaşadığı değişim ile ilgili olarak konuştu.

Yücel, sosyal medya X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Doğru düzgün karbonhidrat kısıtlaması yapsaydı iğneyle aldığı GLP-1 agonistini kendi vücudu sentezleyecekti. Bu sayede doğal yolla zayıflatacaktı. Bunun yerine ayda 10.000₺ tutan bir iğneyi ömür boyu almak zorunda." dedi.

Yücel paylaşımında şu ifadelere yer verdi "Zorunda diyorum çünkü bu iğneye bırakanların hemen hepsi verdiği kiloları aynen hooop yeniden alıyor. Ayrıca Celal hocanın yüzü tipik ‘Ozempik face’ olarak tanımlanan yüze dönüşmüş. Ozempik face de nedir diyorsanız ben bunu ‘ölgün ölgün’ bakışlar olarak tanımlıyorum. Yüzünde her hangi bir enerji unsuru yoktur…"

