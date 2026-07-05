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Prof. Dr. Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube'da yayınlanan Teke Tek Bilim programında İstanbul Üniversitesi'nin Nobel ödüllerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İKİ NOBEL'İ VAR" SÖZLERİNE İTİRAZ ETTİ

Programda Fatih Altaylı'nın, "İstanbul Üniversitesi'nin de iki tane Nobel'i var." sözleri üzerine konuşan Şengör, bu değerlendirmeye katılmadığını belirtti.

Şengör, "Hayır, yok. Şimdi bir tanesini saymıyorum. Edebiyat. O politik olarak veriliyor." ifadelerini kullandı.

"AZİZ HOCA'NIN NOBEL'İ AMERİKA'NINDIR"

Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü'ne ilişkin de konuşan Şengör, ödülün ABD'deki bilimsel çalışmaları sayesinde kazanıldığını savundu.

Şengör, "Aziz Hocamızın Nobel'i Amerika'nın Nobelidir. Aziz Hoca niye orada kalmadı? Neden araştırmalarını orada yapmadı? Nobel aldıktan sonra niye buraya dönmedi? Dolayısıyla Aziz Hocamızın kendisine saygımız büyük fakat aldığı Nobel Amerika'nın Nobelidir." dedi.

Şengör'ün açıklamaları sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.