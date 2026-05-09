Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, yarım asrı aşan akademik kariyeri boyunca ilmik ilmik işlediği kişisel kütüphanesine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Kütüphanenin güncel piyasa değerinin 4 milyon euro seviyesinde olduğunu ifade eden Şengör, asıl meselenin rakamlar değil, koleksiyonun eşsizliği olduğunu vurguladı.

Kütüphanesini oluşturmanın 55 yılını aldığını belirten ünlü profesör, bugün aynı bütçeye sahip olunsa dahi böyle bir seçkinin tekrar bir araya getirilmesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

"BELLİ BİR KONU ETRAFINDA TOPLANMASI ONU DEĞERLİ KILIYOR"

Şengör, kitaplarının değerini sadece eskiliklerinden değil, kütüphanenin bütünsel yapısından aldığını ifade etti. Kütüphanesinin belirli bir uzmanlık alanı ve konu etrafında şekillendiğini söyleyen Şengör, bu tematik odaklanmanın koleksiyonu sıradan bir kitap yığınından ayırarak bilimsel bir hazineye dönüştürdüğünü belirtti.