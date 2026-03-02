Etkileyici sesi ve içten yorumu sayesinde kısa sürede büyük bir dinleyici kitlesine ulaşan Karatüre hakkında; yaşı, memleketi ve yaşamına dair detaylar da merak konusu oldu. Manevi duyguları ön plana çıkaran paylaşımlarıyla tanınırlığını artıran sanatçı, biyografisi en çok araştırılan isimlerden biri hâline geldi. Peki, Celal Karatüre kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir ve ne işle meşguldür? İşte merak edilenler…

Sosyal medyada yayınladığı ilahi performanslarıyla milyonlara ulaşmayı başaran Celal Karatüre, özellikle “Kabe’de Hacılar” ilahisine getirdiği özgün yorumla büyük beğeni topladı. Eseri kendine has üslubuyla seslendiren sanatçı, bu ilahiyi yalnızca yetişkinlerin değil, çocukların da ilgiyle dinlediği bir eser hâline getirerek geniş bir hayran kitlesi oluşturdu.

CELAL KARATÜRE KİMDİR?

Aslen Samsunlu olan Celal Karatüre, yaşamını Samsun’da sürdürmektedir. Roman kökenli bir aileden gelen sanatçı, kültürel mirasından beslenen müzikal anlayışını ilahilerine yansıtmaktadır. Özellikle Canik ilçesinin Mezbane Mahallesi ile anılan Karatüre, Roman kültürünün sıcaklığını ve samimiyetini eserlerine taşıyarak dinleyicileriyle güçlü bir bağ kurmaktadır.