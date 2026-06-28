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Kaynak: AA

Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, Çekya'da tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırılmasına neden oldu.

Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü'nün açıklamasına göre, ülkenin kuzeyindeki Doksany kasabasında bugün 41,1 santigrat derece ölçülerek bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklığa ulaşıldı.

REKOR İKİ GÜN ÜST ÜSTE YENİLENDİ

Çekya'da daha önceki sıcaklık rekoru, 2012 yılında Dobrichovice bölgesinde ölçülen 40,4 santigrat dereceydi.

Dün Doksany'da 40,9 dereceyle rekor tazelenirken, bugün ise sıcaklığın 41,1 dereceye ulaşmasıyla ülkede yeni bir tarih yazıldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Çek Hidrometeoroloji Enstitüsü, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirterek rekor sıcaklığın yeniden aşılabileceği uyarısında bulundu.

Yetkililer, vatandaşlara bol sıvı tüketmeleri, güneş altında uzun süre kalmamaları ve resmi uyarıları takip etmeleri çağrısında bulundu.