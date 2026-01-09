İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü'nde yapılan ara atama kararıyla bazı il ve ilçelerde görev değişimleri yaşandı. Yeni karara göre, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şaheser Şen, Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürü olarak atanarak, ilçenin ilk kadın emniyet müdürü oldu. Önceki müdür Ömer Faruk Günay ise Pendik İlçe Emniyet Müdürü oldu.

Kocaeli'nin ilk kadın ilçe emniyet müdürü olarak Darıca, Derince ve Çayırova ilçelerinde görev yapan Şaheser Şen, İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı görevinden sonra Maltepe İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı.

Şaheser Şen Kimdir?

Ankara doğumlu olan Şaheser Şen, ilk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1996 yılında Polis Akademisi’ne girdi ve 2000 yılında mezun oldu.

Görevleri:

2000 yılında Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nde komiser yardımcısı olarak göreve başladı.

Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüklerinde çeşitli birimlerde çalıştı.

2017 yılı Ocak ayında Akçakale İlçe Emniyet Müdürü oldu.

2018 yılında İstanbul Üsküdar Kemalettin Eröğe Polis Okulu’nda görev aldı.

2019 Kasım ayında Darıca İlçe Emniyet Müdürü, 2021 Eylül ayında Derince İlçe Emniyet

Müdürü, 2024 Ağustos ayında Çayırova İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

2024 Aralık ayında İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.

Öte yandan diğer yeni atamalar şöyle:

Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Ömer Erhan Konanç İl Emniyet Müdür Yardımcısı, Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü Mesut Döner ise Avcılar İlçe Emniyet Müdürü oldu.

İnşaat Emlak Şube Müdürü Mustafa Parasız ise Güngören İlçe Emniyet Müdürü oldu. Esenyurt İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Akman Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürü oldu. Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürü Azmi İlker Çiftçi vekaleten İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü'ne de bakacak.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Yılmaz Kahraman Hukuk İşleri ve Soruşturma Şube Müdürü, Emniyet Amiri Murat Özsavaş da Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Yardımcısı olarak atandı.