İstanbul’un Çekmeköy ilçesi, 2026 yılında otomobil tutkunlarının buluşma noktası haline geldi. Car Fest 2026 kapsamında yaklaşık 330 modifiyeli araç, festival alanında sergilenerek binlerce ziyaretçiye unutulmaz bir görsel şölen sundu. Renk renk tasarımlar, özgün kaplamalar, güçlü motor sesleri ve dikkat çeken detaylarla donatılmış araçlar, festivali adeta açık hava otomobil müzesine dönüştürdü.

Festival boyunca modifiye tutkunları araçlarını büyük bir gururla sergilerken, gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenlendi. DJ performansları alanda enerjik bir müzik atmosferi yarattı, ziyaretçiler hem araçları yakından inceleme fırsatı buldu hem de eğlenceli aktivitelerle keyifli saatler geçirdi. Farklı illerden gelen katılımcılar sayesinde festival, İstanbul’un ötesinde ülke çapında bir çekim merkezi oldu.

Car Fest 2026 sadece otomobil gösterisiyle sınırlı kalmadı. Etkinliğe katılan araç sahipleri, yanlarında getirdikleri oyuncakları ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılmak üzere bağışladı. Bu anlamlı jest, festivalin sosyal sorumluluk yönünü güçlendirerek katılımcıların hem tutkularını yaşadığını hem de topluma katkı sağladığını gösterdi.

Dernek Başkanı Bayram Karateke: Modifiye Bir Yaşam Tarzıdır İstanbul Modifiyeli Araçlar ve Otomobiller Derneği Başkanı Bayram Karateke, etkinliğin başarılı geçtiğini vurguladı. “Şu anda 330 araç sergileniyor. Gençler buraya gelerek kendi emeklerini sergiledi. Modifiye suç değil, yaşam tarzıdır diyerek çalışmalarını ortaya koydular. Katılım sağlayan herkese ve Belediye Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Vatandaşlardan da yoğun ilgi var. Biz çok memnun kaldık, inanıyoruz ki Çekmeköy halkı da memnun kalmıştır” ifadelerini kullandı.



Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, festivalde yaptığı konuşmada emeğin ve hayallerin önemine dikkat çekti. “Bugün ümidin, heyecanın ve emeğin birleştiği bir program oldu. Farklı illerden gelen çok değerli misafirlerimiz var. İnsanlar umut etmiş, hayal kurmuş, yeni projeler çizmiş ve yeni şeyler üretmiş. Emek veren insanlar burada, hayali bitmeyen insanlar burada, üretmeye dair motivasyonu olan insanlar burada. Onlarla birlikte olmak da bizi mutlu etti” dedi.

Festivale aracıyla katılan tutkulu bir isim, yılların emeğini anlattı: “Çok güzel bir atmosfer var. Yıllardır emek verdiğimiz araçlarımızı burada sergiledik. modifiye işine dökmek istedik. 6 senedir bu tarz etkinliklere katılıyoruz. Yaklaşık 70-75 arası birincilik kupamız var. Bugünkü hedefimiz yine birincilik kupamızı İstanbul’dan alıp gitmek.”

Bir diğer katılımcı ise özgün tasarımıyla dikkatleri üzerine çekti. Kendine özgü olarak tasarladığı ve sosyal medyada Gökbörü lakabıyla bilinen aracı, yerli ve milli unsurlarla zenginleştirdi. Mustafa Kemal Atatürk ve Bozkurt simgeleriyle süslenen araç, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Katılımcı, burada tamamen insanların eğlenmesini, bu işe gönül verenlerin bir araya gelmesini ve emeklerinin karşılığını görmesini istiyoruz” dedi.

Organizatörler ve katılımcılar, benzer etkinliklerin artarak devam edeceğini ve gelecek yıllarda daha geniş katılım beklediklerini belirtti. Çekmeköy Belediyesi’nin destekleriyle düzenlenen festival, ilçe turizmine de önemli katkı sağladı. Ziyaretçiler, gün boyu fotoğraf çekimleri yaparak sosyal medyada festivalin duyurusunu geniş kitlelere ulaştırdı.