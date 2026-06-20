Kaza, sabah 06.30 sıralarında Şile Otoyolu'nun Ömerli kesiminde yaşandı. Edinilen bilgilere göre seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine yoldan çıkarak yol kenarında bulunan ağaçlık alana savruldu.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Araçta sıkışan yaralılar ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Kazanın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.