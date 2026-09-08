Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı

Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı

İstanbul Çekmeköy silah sesleri sessizliği bozdu. Silahlı kişi veya kişiler seyir halinde bulunan bir otomobile pusu kurup ateş etti. Peşe peşe atılan mermiler sonrası sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine giden polis çevrede 18 boş kovan buldu.

Kaynak: DHA
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Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı - Resim: 1

Çekmeköy’de otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğrayan sürücü hayatını kaybetti. Olay yerinde 18 boş kovan bulunurken kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı - Resim: 2

Aydınlar Mahallesi Sevgi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede seyir halinde olan 34 PSA 572 plakalı otomobile, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı - Resim: 3

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri otomobilde bulunan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada 18 boş kovan bulundu.

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Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı - Resim: 4

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Sürücünün cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı - Resim: 5
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Çekmeköy’de kanlı pusu: Mermiler yağmur gibi yağdı - Resim: 6
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