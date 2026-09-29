Çekmeköy’de iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza bastığı cip, çarptığı otomobille birlikte kafeye girdi. Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Çekmeköy’de feci kaza: Cip kafenin içine girdi
İstanbul Çekmeköy’de bir alışveriş merkezinin otoparkında sürücüsünün fren yerine gaza bastığı iddia edilen cip, önündeki otomobile çarparak kafenin içine girdi. Şans eseri yaralananın olmadığı feci kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Kaynak: DHA
Ömerli Mahallesi'nde bir AVM’nin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta park halinde bulunan cipin sürücüsü hareket ettiği sırada fren yerine gaza bastı.
Cip, park halindeki 34 MIP 648 plakalı otomobile çarptı. 2 araç sürüklenerek kafeye girdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, kafenin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Dükkana giren araçlar çekiciyle çıkarılırken, kafede ve dükkanın önünde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.
Cip sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü. Kafede ve araçlarda hasar oluştu. Jandarma ekiplerinin incelemesi sürerken, olay anı çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.