Kaza, saat 05.30 sıralarında Çekmeköy’de Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, kurbanlık hayvanlarını indirdikten sonra dönüş yoluna geçen 22 ADU 290 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

ÇARPMANIN ARDINDAN TIR ALEV ALDI

Çarpmanın hemen ardından tırda yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü hızla araçtan inerek canını kurtardı. Kısa sürede büyüyen yangın, tırı tamamen sardı.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

Kazayı hafif yaralı olarak atlatan sürücüye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

