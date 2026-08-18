Kaynak: Haber Merkezi

2024 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Çekmeköy Belediye Başkanı seçilen ve yakın zamanda sürpriz bir kararla AK Parti'ye katılan Orhan Çerkez'in makam odasında yaşanan değişim sosyal medyanın gündemine oturdu. Siyasi saf değişimiyle konuşulan Çerkez'in, başkanlık ofisinden "Vatandaşı dinleyen Atatürk" tablosunu kaldırdığı ortaya çıktı.

AK PARTİ'YE GEÇİŞ SONRASI İLK İCRAAT MAKAM ODASINDA





Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, 1 Ağustos 2026 tarihinde CHP'den istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçmiş, parti rozetini ise bizzat Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan takmıştı. Bu siyasi transferin yankıları henüz sürerken, Çerkez'in makam odasında yaptığı değişiklik BirGün muhabiri gazeteci İsmail Arı'nın ve kamuoyunun dikkatinden kaçmadı.



Arı paylaşımında ; '' AKP'ye geçen Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'in makam odasındaki değişim... Vatandaşı dinleyen Atatürk tablosu gitmiş Öncesi-sonrası '' ifadelerine yer verdi.







Özellikle CHP'li belediye başkanlarıyla özdeşleşen ve Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanlık makamına asmasıyla bir siyasi sembol haline gelen "Vatandaşı dinleyen Mustafa Kemal Atatürk" tablosunun odadan kaldırıldığı görüldüğü.







Göreve ilk seçildiğinde, geçmiş döneme ait bazı siyasi afiş ve posterleri kaldırtmasıyla basında yer bulan Orhan Çerkez, AK Parti saflarına katıldıktan sonra ofisini de yeni siyasi çizgisine göre dizayn etmeye başladı. Ancak "Vatandaşı dinleyen Atatürk" tablosunun indirilmesi, yerel siyasette ve sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.



Muhalefet cephesi ve Çekmeköylü vatandaşlar, bu değişimin sıradan bir dekorasyon tercihi olmadığını, aksine derin siyasi mesaj barındırdığını savunuyor.







NE OLMUŞTU?



1 Ağustos 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin "İl Danışma Meclisi" programında Tuzla, Çekmeköy ve Şile belediyeleri resmen AK Parti'ye geçti.



Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez 2024 Yerel Seçimlerinde CHP'den aday gösterilerek seçilmişti...