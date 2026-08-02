Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor

Eski telefonlar koleksiyon piyasasında servete dönüştü
Kutusu açılmamış 2007 model bir iPhone 1'in müzayedede 190 bin doların üzerinde, yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya alıcı bulmasıyla gözler koleksiyon piyasasına çevrildi.
Eski telefonlar koleksiyon piyasasında servete dönüştü
Kutusu açılmamış 2007 model bir iPhone 1'in müzayedede 190 bin doların üzerinde, yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya alıcı bulmasıyla gözler koleksiyon piyasasına çevrildi.
Bir dönem günlük yaşamın parçası olan ilk nesil dijital cihazlar ve nostaljik ürünler, günümüzde koleksiyon piyasasının en değerli varlıkları arasında yer alıyor.
Uzmanlar, ambalajı açılmamış ve kusursuz durumda saklanmış ürünlerin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek finansal değerlere ulaşabileceğini belirtiyor.
İlk nesil iPhone satışında rekor fiyat
2007 yılında piyasaya sürülen Apple iPhone 1, müzayedelerde rekor seviyelerde alıcı bulmaya devam ediyor.
LCG Auctions üzerinden gerçekleştirilen satışta, 8 GB'lık versiyona kıyasla daha az sayıda üretilen 4 GB'lık orijinal iPhone modeli 190 bin 372,80 dolara, yani yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya satıldı.
Bu satıştan önce ise ambalajı açılmamış 8 GB'lık bir model 63 bin 356,40 dolara, yaklaşık 3 milyon 50 bin liraya alıcı bulmuştu.
Koleksiyoncular en çok açılmamış kutuları arıyor
Yatırım uzmanı Adam Koprucki, piyasada özellikle hiç kullanılmamış ve kutusu açılmamış ürünlere yönelik talebin çok yüksek olduğunu söyledi.
Koprucki, fabrika çıkışlı ambalajını koruyan modellerin değerinin 50 bin doları, yani yaklaşık 2 milyon 375 bin lirayı aşabildiğini ifade etti.
Öte yandan kutusu açılmış ancak iyi durumda korunmuş cihazların da koleksiyoncular tarafından ilgi gördüğünü aktardı.
Uzmanlardan eski eşyalar için kritik uyarı
Eski teknolojik ürünlerini satmayı planlayan kişilere de önemli uyarılarda bulunan Adam Koprucki, internet üzerinden satış yapılmadan önce ürünlerin mutlaka profesyonel ekspertiz sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti.
Uzman isim, doğru değerleme yapılmadan satışa çıkarılan ürünlerde sahiplerinin hak ettiği finansal karşılığı alamayabileceğini vurguladı.