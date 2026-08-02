Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor

Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor

Yıllardır kullanılmadan çekmecelerde bekleyen bazı eski teknolojik ürünler, bugün koleksiyon piyasasında milyonlarca liralık değere ulaşabiliyor. Uzmanlar ise farkında olmadan büyük bir serveti çöpe atmış olabileceğiniz konusunda uyarıyor.

Kaynak: Diğer
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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 1

Eski telefonlar koleksiyon piyasasında servete dönüştü

Kutusu açılmamış 2007 model bir iPhone 1'in müzayedede 190 bin doların üzerinde, yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya alıcı bulmasıyla gözler koleksiyon piyasasına çevrildi.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 2

Bir dönem günlük yaşamın parçası olan ilk nesil dijital cihazlar ve nostaljik ürünler, günümüzde koleksiyon piyasasının en değerli varlıkları arasında yer alıyor.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 3

Uzmanlar, ambalajı açılmamış ve kusursuz durumda saklanmış ürünlerin önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek finansal değerlere ulaşabileceğini belirtiyor.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 4

İlk nesil iPhone satışında rekor fiyat

2007 yılında piyasaya sürülen Apple iPhone 1, müzayedelerde rekor seviyelerde alıcı bulmaya devam ediyor.

LCG Auctions üzerinden gerçekleştirilen satışta, 8 GB'lık versiyona kıyasla daha az sayıda üretilen 4 GB'lık orijinal iPhone modeli 190 bin 372,80 dolara, yani yaklaşık 9 milyon 45 bin liraya satıldı.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 5

Bu satıştan önce ise ambalajı açılmamış 8 GB'lık bir model 63 bin 356,40 dolara, yaklaşık 3 milyon 50 bin liraya alıcı bulmuştu.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 6

Koleksiyoncular en çok açılmamış kutuları arıyor

Yatırım uzmanı Adam Koprucki, piyasada özellikle hiç kullanılmamış ve kutusu açılmamış ürünlere yönelik talebin çok yüksek olduğunu söyledi.

Koprucki, fabrika çıkışlı ambalajını koruyan modellerin değerinin 50 bin doları, yani yaklaşık 2 milyon 375 bin lirayı aşabildiğini ifade etti.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 7

Öte yandan kutusu açılmış ancak iyi durumda korunmuş cihazların da koleksiyoncular tarafından ilgi gördüğünü aktardı.

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Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor - Resim: 8

Uzmanlardan eski eşyalar için kritik uyarı

Eski teknolojik ürünlerini satmayı planlayan kişilere de önemli uyarılarda bulunan Adam Koprucki, internet üzerinden satış yapılmadan önce ürünlerin mutlaka profesyonel ekspertiz sürecinden geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Uzman isim, doğru değerleme yapılmadan satışa çıkarılan ürünlerde sahiplerinin hak ettiği finansal karşılığı alamayabileceğini vurguladı.

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