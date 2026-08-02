Çekmecenizde servet yatıyor olabilir: 9 milyon liraya satılıyor

Koleksiyoncular en çok açılmamış kutuları arıyor

Yatırım uzmanı Adam Koprucki, piyasada özellikle hiç kullanılmamış ve kutusu açılmamış ürünlere yönelik talebin çok yüksek olduğunu söyledi.

Koprucki, fabrika çıkışlı ambalajını koruyan modellerin değerinin 50 bin doları, yani yaklaşık 2 milyon 375 bin lirayı aşabildiğini ifade etti.