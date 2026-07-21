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Son günlerde özellikle İstanbul ve Trakya’da sıkça görülmeye başlanan büyük çekirgeler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ancak uzmanlara göre ortada bir “çekirge istilası” değil, iklim kaynaklı dönemsel bir artış söz konusu.

İSTİLA İDDİALARI YALANLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, kamuoyunda gündeme gelen “çekirge istilası” iddialarını yalanladı. Açıklamada, popülasyonda dönemsel artış olduğu ancak tarımsal üretimi tehdit eden bir durum bulunmadığı vurgulandı.

ASIL NEDEN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ziraat mühendislerine göre çekirge sayısındaki artışın temel nedeni iklim değişikliği. Özellikle kuraklık sonrası gelen yoğun yağışların, çekirgelerin üreme oranını ciddi şekilde artırdığı ifade ediliyor.

KENTLERDE NEDEN DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR?

Uzmanlar, çekirgelerin sıcak havalarda ışığa yöneldiğini ve bu nedenle şehirlerde daha sık fark edildiğini belirtiyor. Ayrıca rüzgarın etkisiyle yerleşim alanlarına taşınmaları da bu durumu artırıyor.

TARIM İÇİN RİSK YOK

Yetkililer, mevcut yoğunluğun tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek seviyede olmadığını belirtiyor. Çekirge istilasından söz edilebilmesi için metrekarede çok daha yüksek yoğunlukların görülmesi gerektiği ifade ediliyor.

YERLİ TÜR VURGUSU

Görülen çekirgelerin Türkiye’ye dışarıdan gelen istilacı türler olmadığı, aksine doğal popülasyonun bir parçası olduğu açıklandı. İstanbul’da tespit edilen türün ise ekosisteme katkı sağlayan bir tür olduğu belirtildi.

Uzmanlar, kimyasal ilaçlama yerine doğal dengeyi koruyacak biyolojik yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.