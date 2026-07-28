H.A. (52) yönetimindeki 06 DCJ 487 plakalı kamyon, İzmir-Uşak kara yolunun Yenişehir rampalarında arızalandı.

Çekici üzerindeki kamyon devrildi: Tonlarca domates yola saçıldı - Resim : 1

Yardım talebi üzerine kamyon, M.Y. (45) idaresindeki 64 AAP 831 plakalı çekiciye yüklendi. Tamir için Uşak'a götürülmesi planlanan kamyon, Gediz Kavşağı'nda çekici üzerinden yola devrildi.

Kamyondaki domatesler yola saçıldı.

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Kaza nedeniyle kara yolunun Uşak'a gidiş yönü bir süre ulaşıma kapandı.

Çekici üzerindeki kamyon devrildi: Tonlarca domates yola saçıldı - Resim : 3

Kamyonun vinç yardımıyla kaldırılması ve domateslerin temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

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