Bolu’da yaşayan oto kurtarıcı Tolga Efe, kız arkadaşına mesleğine uygun sürpriz bir organizasyonla evlenme teklifi yaptı.

DEV BİR BUKET YAPTI

Uzun süredir evlilik planı yapan Efe, oto kurtarıcının taşıma platformuna demir iskelet yerleştirip tüller ve çiçeklerle süsleyerek büyük bir buket oluşturdu.

Buketin üzerine LED ışıklarla "Benimle evlenir misin?" yazısını yerleştirdi.

Kız arkadaşının bulunduğu alana süslenen araçla gelen Efe'nin sürpriz teklifine genç kadın "Evet" yanıtını verdi.

O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sosyal medyada gündem oldu.

