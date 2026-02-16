Cehennem Necati lakaplı Necati Arabacı’nın lideri olduğu iddia edilen Cehennem Melekleri adlı suç örgütüne yönelik iddianamede ilginç ayrıntılar yer aldı.

2023 yılında başlatılan soruşturmanın iddianamesi geçen kasım ayında yazılmıştı. Örgüte yönelik operasyonlar sonrası yurtdışına giden Necati Arabacı 5 Ekim 2025 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na gelerek teslim olmuştu. Mahkeme Necati Arabacı hakkında tahliye kararı verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Necati Arabacı tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AYHAN BORA KAPLAN SORULDU

Necati Arabacı yakalandıktan sonra detaylı bir şekilde ifadesi alındı. Necati Arabacı’ya Ankara merkezli suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan’la ilişkisi de soruldu.

Basına da geniş yer alan 29 Ağustos 2023 tarihinde yapılan sünnet düğününe yer altı dünyasından birçok isim katılmıştı. Bunlardan birisi de Necati Arabacı’ydı.

Necati Arabacı ifadesinde “Ayhan Bora Kaplan beni oğlunun sünnetine İzmir de beni davet etti. Bende bu davet üzerine sünnet düğününe katıldım. Ayhan Bora Kaplan’la samimiyetim yoktur. Suç örgütü lideri olduğu hakkında bilgim yoktur. Benim görüşüme göre kendisi suç örgütü lideri değildir” dedi.

Ayhan Bora Kaplan’la ortak bir davası olmadığını söyleyen Necati Arabacı şöyle konuştu:

“Benim Ayhan Bora Kaplan ile hiçbir ticaretim ve samimiyetim yoktur. Kendisi ile ortak avukatlarımızın arkadaşlığı nedeni ile tanıştım. Kendisi Çeşme'ye geldiğinde birkaç defa yemek yemek için gelmişti. Orada yanına gittim, yemek yedik. Bir defa da İzmir'de bir resturanta birlikte yemek yedik. Oradayken beni yemek yemeye davet etti. Bunun haricinde Ayhan Bora Kaplan’la bir görüşmüşlüğüm yoktur. 2021 yaz aylarında Bodrum Ağır Ceza Mahkemesinden Ahmet Atik isimli şahsın öldürülmesinde azmettirici suçlaması nedeni ile tutuklanmıştım. Daha sonra aynı mahkeme tarafından hakkımda tahliye, akabinde beraat kararı verildi. Karar da kesinleşmiştir. bunun Ayhan Bora Kaplan veya benim yurtdışına gitme durumum ile alakalı değildir. Benim Ayhan Bora Kaplan ortak olduğum hiçbir davam yoktur.”

Necati Arbacı’nın bahsettiği ortak avukat ise Umut Köroğlu. Umut Köroğlu hem Ayhan Bora Kaplan’ın hem de Necati Arabacı’nın avukatlığını yapmaktadır.