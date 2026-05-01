KRİPTOLU MESAJLAR ÇÖZÜLDÜ, KÜRESEL AĞ DEŞİFRE OLDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, bir süre önce tutuklanan Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarını derinleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları kriptolu haberleşme programları mercek altına alındı.

TONLARA VARAN UYUŞTURUCU TRAFİĞİ

Kriptolu verilerin analizi, örgütün uluslararası uyuşturucu rotasındaki etkinliğini gözler önüne serdi. Yapılan tespitlere göre suç örgütünün; Brezilya’da 890 kilogram kokain, Almanya’da 100 kilogram esrar, İspanya’da ise 84 kilo 400 gram esrar sevkiyatının güvenlik güçlerince yakalandığı belirlendi.

SİLAHLI YAPILANMA, İŞKENCE VE CİNAYET

Soruşturma dosyasındaki bulgular, örgütün sadece uyuşturucu ticaretiyle yetinmediğini, aynı zamanda acımasız bir silahlı kanada sahip olduğunu gösterdi. Ticari anlaşmazlıklarda "işkence" ve "kasten öldürme" gibi yöntemlere başvurduğu tespit edilen çetenin, örgütsel faaliyetleri finanse etmek amacıyla düzenli olarak para topladığı ve bu gelirleri suç mekanizmasını işletmek için kullandığı anlaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN: 5 GÖZALTI

Elde edilen delillerin ardından İstanbul merkezli olmak üzere İzmir ve Tunceli'de eş zamanlı operasyonlar için düğmeye basıldı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 5 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

780 MİLYON LİRALIK MALVARLIĞINA EL KONULDU

Operasyonun mali boyutu ise suç örgütünün ulaştığı ekonomik gücü kanıtlar nitelikte. Suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasının önüne geçmek amacıyla mahkeme kararıyla örgütün devasa malvarlığına el konuldu. El konulan kalemler arasında; 22 adet taşınmaz mülk, 7 adet lüks motorlu araç, 8 adet şirket ve ortaklık payı bulunuyor. El konulan varlıkların toplam piyasa değerinin 780 milyon lira olduğu açıklandı.

CEHENNEM NECATİ’NİN “MELEKLERİNE” ALMANYA’DA DEV OPERASYON

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da, Köln doğumlu Necati Arabacı’nın liderliğindeki Hells Angels motosiklet çetesi üyelerine operasyon düzenlendi. Rakip çete Bandidos'tan ayrılanların katılması ile özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde devasa bir yapıya dönüşen çeteye yapılan operasyona bin 200 polis katıldı. Örgütün burada 29 şubesi ve 500'e üyesi bulunuyordu. Operasyon 28 kentte eş zamanlı yürütüldü.