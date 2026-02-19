Cehennem Necati olarak bilinen Necati Arabacı ile birlikte 14 sanık hakkında hazırlanan iddianamede önemli bir sanık daha var.

Muhammed Okutan!

İddianamede yer alan örgüt şemasına göre Muhammed Okutan örgüt üyesi iddiasıyla suçlanıyor.

İddianameye yansıyan 6 Nisan 2024 tarihli bir ihbar var. Bu ihbar metninde “Hasan Okutan 2020’den bu güne İnterpol tarafından aranıyor, Alaçatı’da ikamet ediyor! İzmir, Çeşme ve Alaçatı’da belinde ruhsatlı silah ile millete kan kusturuyor Necati Arabacı ile birlikte esnafı canından bezdirdiler” deniliyor.

Ancak iddianamede sanık olarak ismi geçen kişinin adı Muhammed Okutan’dı.



2019 YILINDA DANİMARKA’DA İŞLENEN CİNAYET

4 Mayıs 2019 tarihinde eski Hell Angells (Cehennem Melekleri) üyesi Tito lakaplı Thomas Josic Kopenhang’ın batı kesimlerinde eski eşinin evinden ayrıldığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna birden fazla kurşun isabet etti ve olay yerinde öldü.

Danimarka polisinin yaptığı çalışma sonucu cinayetin şüphelilerinden birisi Hasan Okutan’dı. Hasan Okutan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Hasan Okutan hiçbir yerde bulunamıyordu. Danimarka makamları bu kişinin yurtdışına kaçtığından şüphelenerek 2020 yılında hakkında kırmızı bülten çıkardı. 2020 yılından günümüze kadar Hasan Okutan Interpol sitesinde hala kırmızı bültenle aranmaya devam etmektedir.

Danimarka’daki Hasan Okutan’la İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamedeki kişinin aynı olduğu iddianamede geçen ifadelerden de anlaşılıyor. Savcılık iddianamede “Yukarıda belirtilen ihbar içeriğinde şüpheli Coşkun Necati Arabacı’nın birlikteliğinin bulunduğu şüpheli Muhammed (Hasan) Okutan ile birlikte Çeşme ilçesinde faaliyet gösteren eğlence mekanları üzerinden haksız maddi menfaat temin etmek amacıyla faaliyet yürüttüğü değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.



YENİ KİMLİK ALMIŞ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianame ile Danimarka makamlarının Interpol’e verdiği bilgiler arasında soyisim ve doğum tarihi dışında hepsi farklı.

İkisinde de doğum tarihi olarak 26 Nisan 1989 yazıyor. Ancak Interpol’de Hasan Okutan’ın Danimarka vatandaşı olduğu ve Danimarka doğumlu olduğu yer alıyor.

Hasan Okutan’ın Türkiye’deki vatandaşlık bilgisinde Hasan adı yer almıyor. Sadece Muhammed ismini kullanıyor. Ancak iddianamedeki ifadelere göre herkes onu Hasan Okutan olarak biliyor. Hatta lakabıyla biliyor: Napolyon Hasan!

Hasan Okutan kırmızı bültenle aranmasına rağmen geçen yılın ekim ayına kadar Türkiye’de çok rahat bir şekilde yaşadı. 10 Ekim’de yakalandı. Yakalanmasının nedeni kırmızı bültenle aranmasıyla ilgili değildi. Türkiye’de Necati Arabacı’nın liderliğini yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik suçlamalarla ilgiliydi.