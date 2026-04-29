Yeniçağ Gazetesi
29 Nisan 2026 Çarşamba
Dünya "Cehennem Melekleri" lideri bağlantıları ile gündeme geldi

Almanya'da Hells Angels motosiklet çetesine dev bir operasyon düzenlendi. Örgüt liderlerinden Necati Arabacı, bağlantıları ile yeniden gündeme geldi.

Almanya'da Hells Angels motosiklet çetesi üyelerine operasyon düzenlendi. Rakip çete Bandidos'tan ayrılanların katılması ile özellikle Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde devasa bir yapıya dönüşen çeteye yapılan operasyona bin 200 polis katıldı. Örgütün burada 29 şubesi ve 500'e üyesi bulunuyordu. Operasyon 28 kentte eş zamanlı yürütüldü.

Operasyonun ardından Necati Arabacı'nın bağlantıları gündem oldu. DW Türkiye’nin derlemesine göre örgüt liderlerinden Necati Arabacı, göçmen bir ailenin olarak Köln'de doğdu. "Cehennem Necati" lakaplı Arabacı, 5 Ekim’de 2025’te Sırbistan’ın başkenti Belgrad’dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldiği anda gözaltına alınmıştı. Arabacı 8 Ekim 2025’te tutuklanmıştı.

"Köln'ün babası" olarak da bilinen Arabacı, burada özellikle genelevlerde baskın hale geldi. Nüfuzunu sağlamasında çetesine yakın güvenlik görevlileri ile kurduğu bağlantılar etkili oldu. Sonrasında Arabacı, paravan şirketler üzerinden çok sayıda genelevin sahibi oldu. 2002'de tutuklanmasının ardından 9 yıl hapis cezası alan Arabacı'nın, hapisteyken bir savcıya suikast düzenlemeye çalıştığı iddia edildi.

Delil yetersizliği nedeniyle ilerleyemeden davanın ardından Arabacı Türkiye'ye sınır dışı edildi. 2010'da "Hells Angels MC Nomads Türkiye" başkanı oldu. 2015'te Avrupa Birliği çapında hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 2018'de Türkiye'de yakalanmasına ardından başlayan süreç de delil yetersizliği nedeniyle nihayete eremedi.

Arabacı, iki yıl önce suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la olan ilişkisi ile gündeme gelmişti. 2023'te Ayhan Bora Kaplan'ın oğlunun sünnet düğününde görüntülendi. Düğünde aileye çok sayıda altın hediye etmesi kamuoyuna yansıdı.

