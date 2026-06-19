Kaynak: DHA

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Artvin İl Temsilciliğinin koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlik, Ardanuç Kaymakamlığı, Ardanuç Belediyesi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirildi. Doğal güzellikleriyle öne çıkan kanyonda bir araya gelen katılımcılar, açık havada yoga ve meditasyon yaparak hem bedensel hem de zihinsel olarak rahatlama fırsatı buldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu tür organizasyonların sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada ayrıca vatandaşların düzenli fiziksel aktivitelere yönlendirilmesi ve sporun günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesinin amaçlandığı ifade edildi.