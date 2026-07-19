Panathinaikos'tan ayrılarak bir başka Yunan temsilcisi PAOK'a katılmaya hazırlanan Cedi Osman sosyal medya hesabınn duygusal bir veda paylaşımında bulundu.

CEDİ OSMAN: 'BÜYÜK BİR MİNNET DUYGUSUYLA AYRILIYORUM'

Milli basketbolcu Atina ekibine şu sözlerle veda etti:

"Sevgili Panathinaikos ailesi,

Bu bir veda değil. Bu bir teşekkür mesajı. Bazı yolculuklar uzun sürmelerinden değil, size çok yoğun duygular yaşatmalarından dolayı unutulmazdır. İki yıl boyunca, inanılmaz desteğiniz sayesinde kendimi her zaman evimde hissettim. Her slogan, her mesaj, sahada geçirdiğim her an sizin sayenizde daha değerliydi. Kalbimin derinliklerinde kurduğumuz bağ, hayatımın geri kalanında benimle olacak.

Elbette, bu hikayenin daha uzun sürmesini isterdim, ama sadece kendi isteğim bile sonunu değiştiremezdi. Bazen hayat sizi asla hayal edemeyeceğiniz yollara götürür. Büyük bir minnet duygusuyla ve kalbimde her zaman özel bir yeri olacak anılarla ayrılıyorum.

Bu formayı giymek benim için büyük bir onurdu. Bu iki yıl boyunca aynı tutkuyu, aynı coşkuyu ve aynı hayalleri paylaştığım tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve kulüpte çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Harika insanlarla iki harika yıl geçirdim.

Bazı vedalar gerçek bir son değildir. Çünkü kalbinize dokunan bir yeri asla tamamen terk edemezsiniz.

Teşekkürler Atina. Teşekkürler Panathinaikos…"