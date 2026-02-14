Fenerbahçe Beko her anı büyük çekişmeye sahne olan zorlu mücadelede Panathinaikos'u Atina'da Wade Baldwin'in son saniye basketiyle 85-83 yendi.

MAÇ SONU LESSORT BALDWIN'İN ÜZERİNE YÜRÜMÜŞTÜ

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe büyük sevinç yaşarken Mathias Lessort'un Wade Baldwin'in üzerine yürümesinin ardından bir anda saha karıştı.

Olaylı maçın ardından Panathinaikos forması giyen milli takım kaptanı Cedi Osman'dan Baldwin'e yönelik sert açıklamalar geldi.

CEDİ OSMAN: 'BU SAYGISIZLIĞI UNUTMAYACAĞIZ'

Baldwin'in Panathinaikos'a saygısızlık yaptığını belirten Cedi Osman Yunan basınına yaşananları şu şekilde aktardı:

"Baldwin’in yaptığı pek profesyonelce bir davranış değildi. Özellikle de onun hayal edebileceğinden çok daha büyük olan bu kulübe saygısızlık etmek. Sonunda kavga çıkmasının sebebi buydu. Tamam, maçı kazandın ve kutlayabilirsin ama bu şekilde değil. Bu kulübe saygısızlık edemezsin. Taraftarlar bunu unutmayacak ve biz de unutmayacağız.”