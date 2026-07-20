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Milli basketbolcu Cedi Osman’ın yeni takımı resmen belli oldu. Yunanistan Ligi ekiplerinden PAOK, deneyimli oyuncuyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada, Cedi Osman’ın 3 yıllık sözleşmeye imza attığı ve 2028-2029 sezonu sonuna kadar takımda kalacağı belirtildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

PAOK’un resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, transferden duyulan memnuniyet dile getirilirken, milli oyuncunun kadroya önemli katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

GÜNDEMDE FARKLI TAKIMLAR DA VARDI

Son olarak Panathinaikos forması giyen Cedi Osman’ın, Anadolu Efes ve Fenerbahçe’nin de transfer listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Yeni takımına imza atan Cedi Osman’ın, önümüzdeki sezonda Yunanistan Ligi’nde nasıl bir performans sergileyeceği merakla bekleniyor.