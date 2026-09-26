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Yunanistan'da Stoiximan Süper Kupa yarı finalinde Panathinaikos ile PAOK karşı karşıya geldi.

Peristeri'de oynanan büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi PAOK, 84-82 kazanarak finale yükseldi.

Karşılaşmanın kahramanı ise milli basketbolcu Cedi Osman oldu. Eski takımı Panathinaikos'a karşı mücadele eden Cedi, sürenin dolduğu anda gönderdiği üçlükle maçın skorunu belirledi.

SON 14 SANİYE NEFES KESTİ

PAOK, ilk çeyreği 24-15, devreyi ise 38-34 önde tamamladı. Panathinaikos üçüncü periyotta geri dönerek son çeyreğe 58-55 üstün girse de PAOK yeniden kontrolü ele aldı.

Maçın son saniyelerinde ise skor gitti geldi. 13,7 saniye kala Sylvain Francisco'nun üçlüğü Panathinaikos'u 82-81 öne geçirdi.

Son hücumu kullanan PAOK'ta sorumluluğu Cedi Osman aldı. Milli basketbolcu, yayın gerisinden kullandığı şutu sürenin dolduğu anda sayıya çevirerek PAOK'a 84-82'lik galibiyeti getirdi.

FİNALDE RAKİP OLYMPIAKOS

Panathinaikos'u dramatik bir sonla saf dışı bırakan PAOK, 27 Eylül Pazar günü saat 20.00'de Olympiakos ile Süper Kupa finalinde karşılaşacak.



