

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle yürüttüğü ÇEDES Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sanatçı Talha Bora Öge ve orkestrasıyla bir araya geldi. Programda çevre bilinci, toplumsal duyarlılık ve değerler eğitimi müzik eşliğinde ele alındı.

Aksaray’da gençlerin hem çevreye hem de toplumsal değerlere yönelik farkındalıklarını artırmayı hedefleyen ÇEDES “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” Projesi, anlamlı bir etkinlikle devam etti. Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen program, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

MÜZİK EŞLİĞİNDE DEĞERLER EĞİTİMİ

Etkinlik kapsamında öğrenciler, sanatçı Talha Bora Öge (nam-ı diğer Gölge) ve orkestrasıyla buluştu. Değerler eğitimi çerçevesinde gerçekleştirilen programda; çevre bilinci, duyarlılık, paylaşma ve toplumsal sorumluluk gibi temel kavramlar müzik aracılığıyla öğrencilere aktarıldı.

ÇEDES PROJESİ SAHADA KARŞILIK BULUYOR

ÇEDES Projesi’nin temel hedeflerinden biri olan değerlerin genç yaşta içselleştirilmesi, etkinlik boyunca somut şekilde hissedildi. Öğrenciler, müzikle harmanlanan mesajlar sayesinde çevreye duyarlılık ve toplumsal sorumluluk konularında farkındalık kazandı.

ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Program süresince öğrencilerin coşkusu ve etkinliğe aktif katılımı dikkat çekti. Eğitici olduğu kadar motive edici yapısıyla öne çıkan etkinlik, gençlerin değerler eğitimine olan ilgisini artırdı.

Gerçekleştirilen bu etkinlikle birlikte ÇEDES Projesi’nin sahadaki etkisi bir kez daha ortaya konulmuş oldu. Yetkililer, benzer çalışmaların önümüzdeki süreçte de farklı etkinliklerle sürdürülerek gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sağlamaya devam edeceğini belirtti.