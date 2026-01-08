Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES)" Projesi kapsamında, Gazze'de yaşanan insani duruma dikkat çekmek ve öğrencilerde yardımlaşma bilincini güçlendirmek amacıyla ilimiz okullarında toplanan bağışların temsili çeki Valilik makamında düzenlenen programla teslim edildi.

Programda, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, İl Müftüsü Ali Çakmak, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Sarıgül, ÇEDES İl koordinatörü, en çok bağış toplayan 9 okulun müdürleri ile bu okullardan birer öğrenci temsilcisi hazır bulundu.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" (ÇEDES) Projesi kapsamında, ilimiz genelindeki okullarda yürütülen ‘’ÇEDES Gazze İçin Seferber‘’ projesi ile ilimizdeki okullarda gerçekleştirilen ve “Hayır Çarşıları”nda toplanan 9.012.423,43 Türk Lirasının temsili bağış çeki Vali Muammer Erol’a teslim edildi.

Projeye ilimiz genelinde 291 okul katılım göstermiş olup toplam 9.012.423,34 Türk Lirası toplanarak, toplanan bağışlar Türkiye Diyanet Vakfı Genel Merkezine ait T.C. Ziraat Bankasının ilgili hesabına yatırıldı.