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AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy ilçesine bağlı Kutlukent mevkiinde 2006 yılında verilen izin sınırlarını aştı ve yaklaşık 258 bin 515 metrekarelik alanı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) onayı olmadan doldurdu. Söz konusu durum, resmi tutanaklarla tespit edilirken hazırlanan yeni proje dosyasıyla izinsiz dolgu yasal sürece dahil edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aynı zamanda Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin 43 milyon lira bütçeli deniz dolgu alanı artışı projesine ÇED olumlu kararı verdi. Bu kapsamda, deniz dolgu alanı 935 bin 150 metrekareye çıkarılacak.

ÇED ONAYI ALINMADAN DOLDURULDU!

BirGün'den İlayda Sorku'nun haberine göre, Proje dosyasına göre, söz konusu süreç, 10 Ağustos 2006 tarihinde Samsun’un Tekkeköy ilçesine bağlı Kutlukent sahilinde toplamda 504 bin 464 metrekarelik deniz dolgusu için verilen “ÇED gerekli değildir” kararıyla başladı. Fakat dolgu çalışmaları sırasındasol sahilde izin verilen koordinatlar aşıldı ve belediye, yaklaşık 258 bin 515 metrekarelik alanı ÇED onayı almadan doldurdu.

TOPLAM DOLGU ALANI 935 BİN 150 METREKAREYE ULAŞACAK!

AKP’li belediye tarafından yapılan izinsiz dolgu, 5 Eylül 2025 tarihli yer inceleme tutanağıyla resmi olarak kayıt altına alınırken daha sonra hazırlanan yeni proje dosyasıyla daha önce yapılan dolgunun yasal sürecinin tamamlanmasının önü açıldı. Aynı zamanda da sol sahilde 174 bin 175 metrekarelik yeni dolgu için onay alınmış oldu. Proje tamamlanınca toplam dolgu alanı 935 bin 150 metrekareye ulaşmış olacak.

Proje dosyasında dolgu alanının genişletilmesinin gerekçesi olarak Orta Karadeniz Serbest Bölgesi’nin ihtiyaçları gösterildi. 2023 yılında kurulan serbest bölgenin sınırları 2026 yılında yeniden düzenlendi ve bölgeyi işleten OSBAŞ’ın yetki süresi de 49 yıla çıkarıldı.