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İngiltere'de siber güvenlik dünyasını hareketlendiren bir gelişme yaşandı. Milletvekili Graeme Downie, son dönemde popülerleşen ve bünyesinde dokunmatik ekran, bluetooth bağlantısı ile mobil uygulama entegrasyonu barındıran modern elektronik sigaraların, kullanıcıların cep telefonlarına erişim sağlayarak veri sızdırabileceğini iddia etti. Hükümete yönelik "acil inceleme" talebi dile getirilirken, siber güvenlik uzmanları da milyonlarca kişinin bu durum nedeniyle doğrudan siber saldırı riskiyle karşı karşıya kalabileceğini savunuyor.

ABD'DEN SONRA İNGİLTERE DE HAREKETE GEÇTİ

Söz konusu iddialar, kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı senatörlerin de benzer bir tehlikeye işaret etmesinin ardından geldi. ABD'li yetkililer, Çin menşeli teknolojik e-sigaraların telefon bağlantılarını suistimal ederek kritik verilere ulaşabileceğini beyan etmişti. Günümüzdeki yeni nesil cihazlar, tüketicilerin sigara içme sıklığını ve kullanım alışkanlıklarını analiz eden özel yazılımlarla entegre biçimde çalışıyor.

"CEBİNİZDEKİ CİHAZ SİZİ TAKİP EDİYOR OLABİLİR"

Aynı zamanda Güvenli Teknoloji Koalisyonu Başkanlığı görevini yürüten Downie, The Sun gazetesine verdiği demeçte toplumsal farkındalığın önemine değindi. Downie, vatandaşların günlük hayatta cebinde taşıdığı bu ürünlerin gizlice bilgi toplama ya da konum takibi yapma amacıyla kullanılabilme potansiyeline vurgu yaptı.

Pekin yönetiminin teknoloji firmaları üzerindeki geniş yaptırım gücünü hatırlatan İngiliz milletvekili, Çin'de imal edilen ve internet altyapısını kullanan bu ürünlerin İngiltere pazarındaki satış durumunun masaya yatırılması gerektiğini söyledi. Toplanan kişisel verilerin arka planda kimlerle paylaşıldığı hususunda ciddi belirsizlikler yaşandığı ifade ediliyor.

ULUSAL SİBER GÜVENLİK MERKEZİNDEN KULLANICILARA UYARI

Tartışmaların odağındaki konuya dair açıklama yapan İngiltere Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC) ise ağa bağlanabilen tüm elektronik cihazların doğası gereği siber riskler barındırdığını hatırlattı. Merkez, tüketicilerin bu tür akıllı cihazları satın alırken sunduğu ekstra dijital özelliklerin getireceği siber güvenlik risklerine değip değmeyeceğini iyi analiz etmesi ve kararlarını bu doğrultuda vermesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.