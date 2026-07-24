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Kaynak: Haber Merkezi

Siber güvenlik araştırmalarına göre Rokarolla, kullanıcıları resmi uygulamalara oldukça benzeyen sahte yazılımlarla kandırarak cihazlara sızıyor. Özellikle Google Play gibi resmi uygulama mağazaları dışındaki platformlardan indirilen uygulamaların ciddi risk taşıdığına dikkat çekiliyor.

BANKA UYGULAMALRINI HEDEF ALIYOR

Uzmanların paylaştığı bilgilere göre Rokarolla, dünya genelinde faaliyet gösteren 217 banka ve kripto para uygulamasını hedef alabilecek özelliklere sahip. Zararlı yazılımın, banka giriş bilgileri, ekran kilidi şifreleri ve SMS ile gönderilen tek kullanımlık doğrulama kodlarını ele geçirmeye çalıştığı belirtiliyor.

Bu bilgilerin saldırganların eline geçmesi halinde banka hesapları ve dijital varlıklar üzerinde yetkisiz işlemler gerçekleştirilebileceği uyarısı yapılıyor.

UYGULAMALARIN BİREBİR KOPYALARINI HAZIRLIYOR

Rokarolla'nın en dikkat çeken yöntemi ise kullanıcıların güvenini kazanmak için Chrome ve TikTok gibi popüler uygulamaların neredeyse birebir kopyalarını hazırlaması. Bu sahte uygulamalar çoğunlukla üçüncü taraf internet siteleri ve resmi olmayan uygulama mağazaları üzerinden dağıtılıyor.

Siber güvenlik uzmanları, uygulama indirmeden önce geliştirici bilgisinin mutlaka kontrol edilmesini, yalnızca güvenilir kaynakların tercih edilmesini ve bilinmeyen bağlantılar üzerinden uygulama yüklenmemesini öneriyor.