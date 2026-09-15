Apple yeni iPhone Duo’yu tanıttı. ABD’de 1.999 dolar olan telefon Türkiye’de 229 bin 999 liradan satışa çıkıyor. Uluslararası fiyat karşılaştırmalarında Türkiye yine zirvede. Fakat asıl çarpıcı rakam fiyat değil.

229 bin 999 liralık telefonun hesaplanan vergisiz bedeli 112 bin 735 lira. Kültür ve Turizm Bakanlığı payı, TRT bandrolü, ÖTV ve KDV eklendiğinde vergi ve benzeri kamu yükü 117 bin lirayı geçiyor.

Yani bir telefon alırken, telefonun vergisiz bedelinden daha fazlasını vergi ve benzeri yükler için ödüyoruz.

Telefonun kendisi lüks olabilir; fakat akıllı telefon artık bankacılıktan e-Devlet’e, eğitimden iş hayatına kadar ekonomik ve kamusal yaşama katılmanın araçlarından biri. Teknoloji üzerindeki vergi politikası bu nedenle aynı zamanda bir erişim meselesidir.

Bu yüzden mesele lüks tüketimin vergilendirilmesi değil. Anayasa’nın 73. maddesi zaten herkesin mali gücüne göre vergi ödemesini öngörüyor. Ama aynı madde, vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımını da maliye politikasının sosyal amacı olarak belirliyor.

Dolayısıyla soru “vergi alınsın mı?” değil. Ne kadar, nasıl ve hangi yükün üzerine hangi yük bindirilerek alınsın?

Üstelik sistem yalnızca yüksek vergi oranından ibaret değil. Bazı mali yükler sonraki verginin matrahına giriyor; ÖTV de KDV hesabına dahil oluyor. Kısacası yalnızca telefonun vergisini değil, bazı kalemlerde verginin de vergisini ödüyoruz.

Gelelim yollara, k ö prülere

Bir süredir gündemde olan başka bir ekonomik karar da aynı soruyu bu kez yollarda karşımıza çıkarıyor.

15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile çok sayıda kamu otoyolunun özelleştirilmesi yeni bir fikir değil. Bazıları yıllar önce özelleştirme kapsamına alınmıştı. 5 Eylül’de yayımlanan son kararla kapsam genişletildi ve özelleştirme sözleşmelerinin süresi 30 yıl olarak belirlendi.

Burada kavramları doğru kullanalım. Köprülerin ve yolların mülkiyeti satılmıyor. Ancak bunun yerine işletme hakkının verilmesi, kiralama, gelir ortaklığı, gayri ayni hak tesisi veya bunların birlikte kullanılabileceği çeşitli özelleştirme modellerine kapı açılıyor.

Burada sorulması gereken soru şu: Kamu yararı nerede?

Çünkü bunlar henüz yapılmamış yollar değil. Özel sektör gelip Boğaziçi Köprüsü’nü inşa etmeyecek. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 53, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 38 yıldır ayakta.

Üstelik gelir üretiyorlar. KGM’nin 2025 yılı öz geliri yaklaşık 28,6 milyar lira. Bunun yüzde 82,5’i yol, köprü ve tünel ücretlerinden geliyor.

O halde yapılacak özelleştirmeyi değerlendirirken yalnızca “ihaleden devletin kasasına kaç para girecek?” diye bakamayız. Asıl karşılaştırılması gereken, devletin alacağı bedel ile 30 yıl boyunca özel sektöre bırakacağı ekonomik hakların değeridir.

Ayrıca cevapları mühim başka sorular da var: Bakım yükümlülüğü kimde olacak? Geçiş ücretlerinin artışını kim ve hangi kurala göre belirleyecek? Trafik beklenenden çok artarsa bunun ekonomik getirisi kime kalacak? Kamu ne kadar pay alacak? Devlet herhangi bir gelir veya araç garantisi verecek mi? Ve bütün bunların 30 yıllık gerçek ekonomik değeri nasıl hesaplanacak?

Öde vatandaş öde

Aracı alırken ödüyoruz. Aracımız olduğu için ödüyoruz. Yakıt koyarken ödüyoruz. Ücretli yoldan geçerken ödüyoruz.

Şimdi kamu eliyle işletilen bu yolların ekonomik kullanım hakkı da 30 yıllığına özel sektöre açılıyor.

Belki mesele iPhone ya da köprü değil. Mesele, Türkiye’de vatandaş ile devlet arasındaki ekonomik ilişkinin giderek şu soruya sıkışması:

Daha kaç kez ödeyeceğiz?