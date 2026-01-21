Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ

Ordu Büyükşehir Belediyesi barınağındaki vahşet görüntüleri Türkiye’yi sarsarken, belediyeden gelen "komik" açıklama ve CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in buna verdiği zehir zemberek yanıt Ordu siyasetinde deprem yarattı. Belediye "sevgi ve şeffaflık" mesajı yayınlayıp perde arkasında "komplo" iddialarına sığınırken; Adıgüzel, Başkan Hilmi Güler’e seslenerek: "Sana el çektirmek artık tıbbi bir gerekliliktir" dedi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi barınağında ortaya çıkan dehşet verici görüntüler, yerini sert bir siyasi kavgaya bıraktı. Belediye yönetimi, infial yaratan görüntülere rağmen yayınladığı uzun açıklamada suçu "komplo" ve "dış müdahalelere" atarken; CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Belediye Başkanı Hilmi Güler’i hedef alarak "tıbbi gereklilik" ve "el çektirme" çağrısında bulundu.

BELEDİYEDEN 6 SAYFALIK 'GÜNAH ÇIKARMA': "ÖLÜMLERİ KABUL ETMEDİLER!"

Büyükşehir Belediyesi’nden gelen ayrıntılı açıklamada, barınaktaki vahşet görüntüleri adeta reddedildi. Belediyenin "günah çıkarma" olarak nitelenen açıklamasında şu skandal detaylar öne çıktı:

Komplo İddiası: Belediye, yaşananları kurum içine yönelik bir kumpas ve "dış güçlerin" bir operasyonu olarak nitelendirdi.

Ölümleri Reddeden Tavır: Saklanan ölü köpeklerin varlığını kabul etmeyen yönetim, "hiçbir canın sahipsiz olmadığını" ve "sevgiyle" hizmet verildiğini iddia ederek adeta vatandaşın gözü önündeki kanıtları görmezden geldi.

Suçlayıcı Dil: Olayı gündeme getirenleri ve tepki gösterenleri art niyetli olmakla suçlayan belediye, sorumluluğu üstlenmek yerine savunma kalkanı oluşturmayı tercih etti.

ADIGÜZEL’DEN ZEHİR ZEMBEREK YANIT: "ULA AHLAKSIZLAR, ULA ALLAHSIZLAR!"

Belediyenin bu tutumu karşısında sessiz kalmayan CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, sosyal medya üzerinden adeta bir yaylım ateşi başlattı. Adıgüzel, belediyenin açıklamasını "pişkinlik" olarak tanımlayarak şunları söyledi:

"Yuh olsun bunu bir açıklama diye kamuoyuna servis edene! Ula ahlaksızlar, ula Allahsızlar! Biz ve vatandaşlar cebimizde yavru ölü köpeklerle mi dolaşıyoruz? Milleti arayıp ağlayarak 'bana belediye içinden komplo kurdular' diyeceğine, 7 senedir başında olduğun kurumda demek ki önünü görmekten bile acizsin!"

"HİLMİ GÜLER’E EL ÇEKTİRMEK TIBBİ BİR GEREKLİLİKTİR"

Başkan Hilmi Güler’in yönetim yetisini kaybettiğini savunan Adıgüzel, açıklamasını şok bir çağrıyla noktaladı:

"Ehliyet almak için bile sağlık raporu istenirken, böyle görevler için önce akıl sağlığına bakmak lazım. Akıl sağlığı yerinde olan biri bu açıklamanın altına imza atmaz. Hilmi Güler'e derhal el çektirip Ordu'nun yakasından düşmesi sadece siyasi değil artık tıbbi bir gerekliliktir!"