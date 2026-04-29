İspanyol arkeologlar, Cebelitarık Boğazı çevresinde yaptıkları araştırmalarda yüzyıllara yayılan geniş bir “sualtı mezarlığı” ortaya çıkardı. Cebelitarık Kayalığı ile Algeciras Körfezi arasındaki dar deniz hattında toplam 151 arkeolojik alan tespit edilirken, bunların 134’ünde gemi enkazı bulundu.

ResearchGate’te yayımlanan araştırmaya göre keşfedilen enkazlar; antik Pön dönemine ait gemilerden Roma ticaret gemilerine, Orta Çağ İslami dönem deniz araçlarından erken modern Avrupa savaş gemilerine ve II. Dünya Savaşı kalıntılarına kadar uzanıyor. Bu çeşitlilik, bölgenin binlerce yıldır yoğun deniz trafiğine sahne olduğunu gösteriyor.

Gazete Oksijen'in haberine göre, uzmanlar, Cebelitarık Boğazı’nın tarih boyunca Avrupa ile Akdeniz ve Orta Doğu arasında bir “dar geçit” işlevi gördüğünü belirtiyor. Roma döneminde balık sosu taşıyan ticaret gemilerinden Napolyon Savaşları sırasında çatışmalara katılan donanmalara kadar birçok gemi bu rotayı kullandı.

ÖNE ÇIKAN BULGULAR

Buluntular arasında 18. yüzyıla ait bir İspanyol savaş teknesi de yer alıyor. Araştırmacılar, bu teknenin sıradan bir balıkçı teknesi gibi görünerek düşman gemilerine yaklaşan ve ardından gizli toplarını ateşleyen özel bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor.

DENİZCİLERİN YAŞAMINA DAİR İZLER

Keşif yalnızca büyük gemilerle sınırlı değil. Daha küçük buluntular arasında, ilk etapta gizli belgeler içerdiği düşünülen ancak içinde taraklar bulunan bir kutu da yer alıyor. Bu tür buluntuların denizcilerin günlük yaşamına dair önemli ipuçları sunduğu ifade ediliyor.

DERİNDE DAHA FAZLASI OLABİLİR

Araştırmacılar, bölgede şu ana kadar yalnızca 10 metre derinliğe kadar inceleme yapılabildiğini, bazı noktalarda ise derinliğin 400 metreyi bulduğunu belirtiyor. Bu nedenle deniz tabanında henüz keşfedilmemiş çok sayıda kalıntı olabileceği düşünülüyor.

Uzmanlar ayrıca, iklim değişikliği, liman genişletme projeleri ve tarama faaliyetlerinin bu hassas arkeolojik alanları tehdit ettiğini vurguluyor. Bu nedenle buluntuların dijital modelleme yöntemleriyle kayıt altına alınması hedefleniyor.